В Рязани аренда «однушек» подешевела, «двушек» и «трешек» — подорожала. Данные аналитического исследования опубликовали на портале «Мир квартир».
Эксперты изучили рейтинг предложений в 69 городах. Рязань заняла в нем 25 место.
Наибольший рост цен продемонстрировали двух- и трехкомнатные квартиры. «Двушки» подорожали на 6,1%, а «трешки» — на 3,6%. При этом средняя цена аренды составила 15 тысяч 279 рублей и 20 тысяч 189 рублей соответственно.
Месяц жизни в «однушке» подешевел на 1,4%. Он обойдется рязанцам в 11 тысяч 799 рублей.