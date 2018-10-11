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11:17, 11 октября 2018 2 213
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В Рязани аренда «однушек» подешевела, «двушек» и «трешек» — подорожала

В Рязани аренда «однушек» подешевела, «двушек» и «трешек» — подорожала

Фото: Pixabay.com

В Рязани аренда «однушек» подешевела, «двушек» и «трешек» — подорожала. Данные аналитического исследования опубликовали на портале «Мир квартир».

Эксперты изучили рейтинг предложений в 69 городах. Рязань заняла в нем 25 место.

Наибольший рост цен продемонстрировали двух- и трехкомнатные квартиры. «Двушки» подорожали на 6,1%, а «трешки» — на 3,6%. При этом средняя цена аренды составила 15 тысяч 279 рублей и 20 тысяч 189 рублей соответственно.

Месяц жизни в «однушке» подешевел на 1,4%. Он обойдется рязанцам в 11 тысяч 799 рублей.


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