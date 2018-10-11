При старте ракеты «Союз» произошла авария

При старте ракеты «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария. На борту находились члены МКС-57/58 — российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, передает «
Ракету запустили в 11:40. Спустя девять минут поступило сообщение об «аварии носителя». Экипаж аварийно приземлился в Казахстане.
Данные о том, что экипаж приземлился, подтвердил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Все живы», — написал он на своей странице в
Планировалось, что Овчинин с Хейгом проведут на орбите 187 суток. За это время российский космонавт должен был провести эксперимент: экипаж намеревался попробовать вырастить небольшие образцы хрящевой ткани человека и щитовидной железы грызуна.
Экипаж приземлился. Все живы.— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 11 октября 2018 г.