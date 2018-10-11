В Гидрометцентре рассказали, что бабье лето задержится в столице. До конца текущей недели и в первой половине следующей в Москве будет сухая погода с температурой выше климатической нормы на 3-5 градусов, передает «
В дневные часы воздух будет прогреваться до +12, +14 градусов, по ночам ожидается +6, +8 градусов. По словам синоптиков, такая погода «больше характерная для конца апреля или середины сентября».
С начала октября средняя температура была выше нормы на градус, а с начала текущей осени — на три.