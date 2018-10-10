В Якутии из-за ЧП с самолетом пострадали четыре человека

В Якутске из-за выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы пострадали четыре человека, передает РИА «
ЧП произошло в ночь на среду, 10 октября. У летевшего из Удан-Удэ Sukhoi Superjet 100 при посадке подломились основные опоры шасси. На его борту был 91 человек, в том числе семь детей и пять членов экипажа. Они спустились по надувному трапу.
Из-за происшествия аэропорт закрыли с 3:20 до 10:30 по местному времени. Ближайшие рейсы перенаправили в аэропорт поселка Чульман Нерюнгринского района.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте.