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9:56, 10 октября 2018 151
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В Якутии из-за ЧП с самолетом пострадали четыре человека

В Якутии из-за ЧП с самолетом пострадали четыре человека

Фото: Pixabay.com

В Якутске из-за выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы пострадали четыре человека, передает РИА «Новости».

ЧП произошло в ночь на среду, 10 октября. У летевшего из Удан-Удэ Sukhoi Superjet 100 при посадке подломились основные опоры шасси. На его борту был 91 человек, в том числе семь детей и пять членов экипажа. Они спустились по надувному трапу.

Из-за происшествия аэропорт закрыли с 3:20 до 10:30 по местному времени. Ближайшие рейсы перенаправили в аэропорт поселка Чульман Нерюнгринского района.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте.


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