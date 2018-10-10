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14:26, 10 октября 2018 701
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Столовые школ Рязани работают без нарушений — мэрия

Столовые школ Рязани работают без нарушений — мэрия

Фото: Pixabay.com

С начала учебного года в столовых школ Рязани не нашли нарушений. Об этом сообщили в администрации города.

Муниципальное предприятие «Детское питание» ежедневно получает данные из школ. В мэрии отметили, что руководство предприятия учитывает «замечания и оперативно исключает из меню блюда, которые вызывают нарекания со стороны учащихся и их родителей».

С сентября в школах утверждено новое пятнадцатидневное цикличное меню.

«Наша главная задача — обеспечить качественным и разнообразным питанием учащихся школ города», — сказал замглавы администрации города Игоря Тишина.

По информации управления экономического развития администрации города, в 2018 году в «Детском питании» сделали косметический ремонт производственных помещений и запустили новый мясной цех для производства полуфабрикатов.

Ознакомиться с меню школьного питания можно на сайте или в группе.

Ранее Роспотребнадзор оштрафовал школы Рязанского района за санитарные нарушения в столовых.


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