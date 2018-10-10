С начала учебного года в столовых школ Рязани не нашли нарушений. Об этом сообщили в администрации города.
Муниципальное предприятие «Детское питание» ежедневно получает данные из школ. В мэрии отметили, что руководство предприятия учитывает «замечания и оперативно исключает из меню блюда, которые вызывают нарекания со стороны учащихся и их родителей».
С сентября в школах утверждено новое пятнадцатидневное цикличное меню.
«Наша главная задача — обеспечить качественным и разнообразным питанием учащихся школ города», — сказал замглавы администрации города Игоря Тишина.
По информации управления экономического развития администрации города, в 2018 году в «Детском питании» сделали косметический ремонт производственных помещений и запустили новый мясной цех для производства полуфабрикатов.
Ознакомиться с меню школьного питания можно на
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