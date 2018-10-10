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9:40, 10 октября 2018 604
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В рязанских МФЦ появилась новая услуга

В рязанских МФЦ появилась новая услуга

В территориальных отделах МФЦ Рязани и Центрах оказания услуг для бизнеса появилась новая услуга. Теперь здесь можно подать заявки на изготовление печати и штампа, сообщил сайт «Мои документы».

Отмечается, что получить заказанные вещи рязанцы смогут не позднее 14:00 следующего рабочего дня.

Заказать печать и штамп можно по следующим адресам:

  • улица Каширина, дом №1;
  • улица Почтовая, дом №61;
  • улица Новоселов, дом №33 корпус 2;
  • улица Крупской, дом №14 корпус 2;
  • улица Первомайский проспект, дом №18 («Сбербанк»);
  • улица Солотчинское шоссе, дом №2;
  • улица Есенина, дом №82/26 («Прио-Внешторгбанк»).

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