В рязанских МФЦ появилась новая услуга

В территориальных отделах МФЦ Рязани и Центрах оказания услуг для бизнеса появилась новая услуга. Теперь здесь можно подать заявки на изготовление печати и штампа, сообщил сайт «
Отмечается, что получить заказанные вещи рязанцы смогут не позднее 14:00 следующего рабочего дня.
Заказать печать и штамп можно по следующим адресам:
- улица Каширина, дом №1;
- улица Почтовая, дом №61;
- улица Новоселов, дом №33 корпус 2;
- улица Крупской, дом №14 корпус 2;
- улица Первомайский проспект, дом №18 («Сбербанк»);
- улица Солотчинское шоссе, дом №2;
- улица Есенина, дом №82/26 («Прио-Внешторгбанк»).