В Приокском «девяносто девятая» сбила пенсионера на велосипеде

В Приокском ВАЗ-21099 сбила пенсионера на велосипеде. Об этом
Авария произошла во вторник, 9 октября, в 10:45 на улице Бирюзова. За рулем машины была 46-летняя рязанка.
61-летнему велосипедисту оказали медицинскую помощь.
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Фото: УМВД по Рязанской области
В Приокском ВАЗ-21099 сбила пенсионера на велосипеде. Об этом
Авария произошла во вторник, 9 октября, в 10:45 на улице Бирюзова. За рулем машины была 46-летняя рязанка.
61-летнему велосипедисту оказали медицинскую помощь.
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