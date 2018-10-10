В ноябре музей-заповедник Есенина перейдет на зимний режим работы. Расписание

С 16 ноября музей-заповедник Сергея Есенина перейдет на зимний режим работы. Понедельник объявили выходным — в этот день все экспозиции будут закрыты для посещения.
Режим работы в остальные дни выглядит так:
- усадьба родителей Есенина и дом священника Смирнова — со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00 часов;
- земская школа, музей поэмы «Анна Снегина», литературная экспозиция и спас-клепиковская второклассная учительская школа — со вторника по пятницу с 10:00 до 16:00, а в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00 часов;
- чайная — со вторника по пятницу с 10:00 до 16:00, а в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00 часов;
- выставочно-торговый центр — со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00 часов.
Касса будет открыта со вторника по воскресенье с 10:00 до 17:00 часов. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (49137)33-2-57,
Фото с сайта музея