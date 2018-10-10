Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:52, 10 октября 2018 783
 0    0

В ночь на четверг на пяти рязанских улицах отключат холодную воду

В ночь на четверг на пяти рязанских улицах отключат холодную воду

В ночь на четверг, 11 октября, на пяти рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе с 22:00 до 7:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Радищева дома 22-а, 28, 30, 38, 39 (детсад №1), 41, 43, 45, 47, 49, 55, 59, 59-а, 61, 69, 69-а;
  • улица Свободы дома 58, 60, 62, 63, 65-а, 69;
  • улица Введенская дома 80, 84, 86, 86 корпус 1, 81, 81-а, 79-а;
  • улица Ленина дома 27, 29 (школа №10), 33, 35, 41-а, 45-а,
  • улица Горького дом 50.

Напомним, ранее воду в этих домах хотели отключить днем 10 октября.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
15:16, 10 октября 2018
Движение по Солотчинскому мосту откроют раньше графика
12:52, 10 октября 2018
В ночь на четверг на пяти рязанских улицах отключат холодную воду
11:32, 10 октября 2018
Мы работаем над удобством расписания электричек до Москвы — Любимов
20:00, 9 октября 2018
На улице Новоселов на неделю ограничат движение транспорта 1
18:38, 9 октября 2018
В Рязани на три недели перекроют часть улицы Радищева
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Метры перемен. Эксперты рассказали, насколько могут вырасти цены на новостройки

Метры перемен. Эксперты рассказали, насколько могут вырасти цены на новостройки

По их мнению, рост цен не произойдет одномоментно.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:46, 28 сентября 2018 40 334
Безруков, Якубович и другие. Звезды Первого канала прилетели в Рязань для съемок ежегодной акции
15:09, 28 сентября 2018 33 968
Звезды Первого канала поздравили Рязанское десантное училище с юбилеем. Фото
10:09, 5 октября 2018 27 115
Маршрутка с пассажирами влетела в автобус под Тверью, погибли более десяти человек 2
8:29, 27 сентября 2018 23 119
Жители Канищева проголосовали против нового проекта рынка с высоткой 10
15:53, 29 сентября 2018 20 394
В Рязани солдат-срочник выстрелил себе в грудь 9
Все новости
Голосования

В Рязани стартовал отопительный сезон. А тепло ли дома у вас?

Окончание опроса: 12.10.2018
Архив голосований
Форум