В ночь на четверг на пяти рязанских улицах отключат холодную воду

В ночь на четверг, 11 октября, на пяти рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе с 22:00 до 7:00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Радищева дома 22-а, 28, 30, 38, 39 (детсад №1), 41, 43, 45, 47, 49, 55, 59, 59-а, 61, 69, 69-а;
- улица Свободы дома 58, 60, 62, 63, 65-а, 69;
- улица Введенская дома 80, 84, 86, 86 корпус 1, 81, 81-а, 79-а;
- улица Ленина дома 27, 29 (школа №10), 33, 35, 41-а, 45-а,
- улица Горького дом 50.
Напомним, ранее воду в этих домах