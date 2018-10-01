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14:19, 1 октября 2018 973
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Россиян подключат к новой накопительной пенсии без их согласия

Россиян подключат к новой накопительной пенсии без их согласия

Россиян подключат на новую накопительную пенсионную систему. Механизм представляет собой автоматическое подключение к системе отчисления средств в ИПК, передает РБК.

Граждан подключат к системе по статье № 158 Гражданского кодекса «Форма сделок».

«Это коснется 70 млн человек, которые уже находятся в накопительной системе — в негосударственных пенсионных фондах или в государственном управляющей компании ПФР «Внешэкономбанк», — пояснил один из источников издания.

Он отметил, что россияне «в любом случае должны быть проинформированы о том, что их подключили к системе». По его словам, сообщить сотрудникам об изменениях должен работодатель.

Как сообщили РБК в пресс-службе ЦБ, законопроект об ИПК находится в стадии подготовки, комментарии «пока преждевременны».


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