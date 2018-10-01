Россиян подключат к новой накопительной пенсии без их согласия

Россиян подключат на новую накопительную пенсионную систему. Механизм представляет собой автоматическое подключение к системе отчисления средств в ИПК, передает
Граждан подключат к системе по статье № 158 Гражданского кодекса «Форма сделок».
«Это коснется 70 млн человек, которые уже находятся в накопительной системе — в негосударственных пенсионных фондах или в государственном управляющей компании ПФР «Внешэкономбанк», — пояснил один из источников издания.
Он отметил, что россияне «в любом случае должны быть проинформированы о том, что их подключили к системе». По его словам, сообщить сотрудникам об изменениях должен работодатель.
Как сообщили РБК в пресс-службе ЦБ, законопроект об ИПК находится в стадии подготовки, комментарии «пока преждевременны».