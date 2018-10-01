Карабасов поручил усилить работу по подготовке города к зиме

В понедельник, 1 октября, Сергей Карабасов провел совещание с руководителями структурных подразделений и муниципальных предприятий. Об этом сообщил
На совещании обсудили уборку города перед зимой.
На обсуждении отметили, что в первом городском субботнике
«Наша задача — оперативно подготовить город к зиме: убрать случайный мусор и сухие ветви, ликвидировать несанкционированные свалки. Особое внимание необходимо уделить отдаленным районам Рязани и лесополосам», — отметил Сергей Карабасов.
«Управляющим компаниям необходимо усилить работу по уборке прилегающих дворовых территорий», — добавил он.