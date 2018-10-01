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19:34, 1 октября 2018 1 220
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Карабасов поручил усилить работу по подготовке города к зиме

Карабасов поручил усилить работу по подготовке города к зиме

Фото: Администрация Рязани

В понедельник, 1 октября, Сергей Карабасов провел совещание с руководителями структурных подразделений и муниципальных предприятий. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

На совещании обсудили уборку города перед зимой.

На обсуждении отметили, что в первом городском субботнике поучаствовали более двух тысяч рязанцев. Со всех районов вывезли более 300 кубометров мусора.

«Наша задача — оперативно подготовить город к зиме: убрать случайный мусор и сухие ветви, ликвидировать несанкционированные свалки. Особое внимание необходимо уделить отдаленным районам Рязани и лесополосам», — отметил Сергей Карабасов.

«Управляющим компаниям необходимо усилить работу по уборке прилегающих дворовых территорий», — добавил он.


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