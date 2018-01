В сериале «Друзья» нашли сексизм, расизм и гомофобию. Комедийное шоу раскритиковали в Twitter .

В частности, пользователям сети не понравились шутки персонажей про толстую Монику и «гомофобские» шутки Чендлера. Они считают, что «такой юмор сегодня смотрится неуместным».

Другие отметили, что в ситкоме недостаточно чернокожих персонажей.

Напомним, сериал «Друзья» выходил с 1994 по 2004 год.

Millennials watching 'Friends' for the first time on Netflix say the show is sexist, homophobic and transphobic. How have our values changed over the last 15 years? #DarrenOnLBC pic.twitter.com/riHMy81HQI