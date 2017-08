Твит Обамы о событиях в Шарлотсвилле стал самым популярным в истории

Твит бывшего президента США Барака Обамы о беспорядках в американском Шарлотсвилле стал самым популярным в истории Twitter. Запись набрала около 2,8 млн лайков и свыше 1,1 млн ретвитов, пишут « Известия ».

В сообщении политик процитировал высказывание экс-президента ЮАР Нельсона Манделы. «Люди должны учиться ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, их можно научить и любви, потому что любовь намного ближе человеческому сердцу, чем что-то противоположное ей», — Нельсон Мандела", — написал экс-президент США.

Напомним, беспорядки между ультраправыми активистами и их противниками в Шарлотсвилле вспыхнули после того, как местные власти решили демонтировать статую генерала армии конфедератов Роберта Ли.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm