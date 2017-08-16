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8:38, 16 августа 2017 622
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Твит Обамы о событиях в Шарлотсвилле стал самым популярным в истории

Твит Обамы о событиях в Шарлотсвилле стал самым популярным в истории

Твит бывшего президента США Барака Обамы о беспорядках в американском Шарлотсвилле стал самым популярным в истории Twitter. Запись набрала около 2,8 млн лайков и свыше 1,1 млн ретвитов, пишут «Известия».

В сообщении политик процитировал высказывание экс-президента ЮАР Нельсона Манделы. «Люди должны учиться ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, их можно научить и любви, потому что любовь намного ближе человеческому сердцу, чем что-то противоположное ей», — Нельсон Мандела", — написал экс-президент США.

Напомним, беспорядки между ультраправыми активистами и их противниками в Шарлотсвилле вспыхнули после того, как местные власти решили демонтировать статую генерала армии конфедератов Роберта Ли.


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