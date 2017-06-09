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14:01, 9 июня 2017 399
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В России назвали самые популярные малые города для летних путешествий

В России назвали самые популярные малые города для летних путешествий

В России назвали самые популярные малые города для летних путешествий. В рейтинг попали города с населением менее 10 тысяч человек, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

Самым привлекательным для туристов стал Болгар в Татарстане. На втором месте оказался Плес (Ивановская область), на третьем — Кириллов под Вологдой. Четвертое место досталось Мышкину в Ярославской области. Пятую строчку занял Весьегонск, расположенный недалеко от Твери.

В топ-10 также вошли курорт Теберда в Карачаево-Черкессии, Задонск в Липецкой области, Правдинск в Калининградской области, Верхнеуральск (Челябинская область). На последней позиции Сольвычегодск, находящийся в Архангельской области.

Список составили на основе данных от местных турофисов и информации из систем онлайн-бронирования отелей.


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22 часа назад
Как Рязани открыть двери для туристов?

Как Рязани открыть двери для туристов?

В России есть примеры успешного развития и благоустройства городов за счет туризма. Соседний областной центр — Тула, Суздаль во Владимирской области, Углич в Ярославской… Каковы секреты их успеха?

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