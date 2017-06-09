В России назвали самые популярные малые города для летних путешествий. В рейтинг попали города с населением менее 10 тысяч человек, сообщает аналитическое агентство «
Самым привлекательным для туристов стал Болгар в Татарстане. На втором месте оказался Плес (Ивановская область), на третьем — Кириллов под Вологдой. Четвертое место досталось Мышкину в Ярославской области. Пятую строчку занял Весьегонск, расположенный недалеко от Твери.
В топ-10 также вошли курорт Теберда в Карачаево-Черкессии, Задонск в Липецкой области, Правдинск в Калининградской области, Верхнеуральск (Челябинская область). На последней позиции Сольвычегодск, находящийся в Архангельской области.
Список составили на основе данных от местных турофисов и информации из систем онлайн-бронирования отелей.