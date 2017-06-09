Компания «ТехКомплект» в пятый раз заслужила диплом доверия потребителей

Рязанская единая городская ассоциация защиты прав потребителей «Человек» подвела итоги конкурса «Лидер доверия — 2017». В номинации «Производство и установка светопрозрачных конструкций» победителем стала компания «ТехКомплект». На торжественной церемонии, состоявшейся 8 июня награду получил директор по развитию компании Геннадий Громарушкин.
«Признание потребителей — самая лучшая оценка работы нашего коллектива. Эта победа не только награда, но и ответственность перед нашими клиентами. Диплом в этом году стал для нас пятым, юбилейным. Мы гордимся своими достижениями и удерживаем высокий уровень обслуживания рязанских покупателей, в этом и состоит секрет нашего успеха», — сказал Геннадий Громарушкин.
Ежегодный региональный конкурс проводится при поддержке правительства Рязанской области, администрации города и управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по области. Основной целью конкурса является оценка соблюдения прав потребителей и правил обслуживания потребителей, выявление добросовестных предприятий в регионе.