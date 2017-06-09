Apple запустила массовый выпуск айфонов iPhone 8

Американская компания Apple начала производство своей новой модели — смартфона iPhone 8, передает
Авторитетный инсайдер Бенджамин Гескин в своем Twitter написал, что «яблочная» компания уже приступила к выпуску iPhone 7S, 7S Plus и iPhone 8.
Также он опубликовал чертежи новых устройств, на которых были обозначены габариты новинок от Apple. По данным Гескина, размеры смартфона iPhone 8 окажутся следующими: 143,4×70,77×7,51 мм. Кроме того, инсайдер отметил, что сканер отпечатков пальцев переедет на заднюю панель смартфона.
Что касается габаритов обновленных iPhone 7S и 7S Plus, то они остались прежними. Старт продаж новинок намечен на осень.