16-летняя рязанка умерла на берегу реки

В Ряжском районе на берегу реки Хупты умерла 16-летняя девушка. Информация об этом поступила в дежурную часть МО МВД России «Ряжский» в четверг, 8 июня, около 18 часов. Об этом сообщило издательство «
Девушка отдыхала у села Петрово в компании сверстников. Ей неожиданно стало плохо. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть. Явных признаков насилия у скончавшейся не обнаружено.
Старший помощник руководителя СУ СКР по Рязанской области Анжелика Евдокимова сообщила RZN.info, что по факту смерти несовершеннолетней проводят доследственную проверку. По ее результатам примут процессуальное решение.