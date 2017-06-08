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10:58, 8 июня 2017 219
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Стинг впервые за пять лет выступит в Москве

Стинг впервые за пять лет выступит в Москве

Британский певец и композитор Стинг в рамках мирового турне 57th & 9th даст единственный концерт в России, передает ТАСС.

3 октября музыкант впервые за пять лет выступит в Москве, в СК «Олимпийский», сообщили в пресс-службе организатора гастролей, компании Ildar Bakeev Entertainment.

Для московской публики Стинг исполнит любимые поклонниками хиты группы The Police, такие как Roxanne, Next To You, Every Breath You Take, знаменитые песни из сольной карьеры — Englishman in New York, Fragile, Russians, Fields Of Gold и Desert Rose, а также композиции из новой пластинки 57th & 9th.

Вместе со Стингом на сцену выйдут гитарист Доминик Миллер, барабанщик Джош Фриз и гитарист Руфус Миллер. Специальными гостями шоу станут сын Стинга, музыкант Джо Самнер, а также аккордеонист Перси Кордона, часто выступающий вместе с группой The Last Bandoleros.


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