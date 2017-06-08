Новые программы поддержки автопрома заработают в России с 1 июля‍

Министерство промышленности и торговли РФ с 1 июля запускает в стране новые меры поддержки автопроизводителей, пишет «
По мнению ведомства, это должно привести к снижению стоимости автомобилей.
Из государственного бюджета до конца текущего 2017 года на поддержку отечественного автопрома выделено 7,5 млрд рублей.
Программа поддержки будет поделена на несколько направлений по типу авто: семейная машина, бизнес-класс, автомобиль для фермера и для дальнобойщиков.
Автомобиль со скидкой можно будет купить только в том случае, если его стоимость не превышает 1,45 млн рублей.
Заинтересованный программой покупатель сможет получить скидку на автомобиль в размере от 10% до 12,5% от стоимости покупаемой машины.
Как отмечают в правительстве, в случае интереса у покупателей к программе ее могут продлить на более долгий срок.