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9:56, 8 июня 2017 78
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Новые программы поддержки автопрома заработают в России с 1 июля‍

Новые программы поддержки автопрома заработают в России с 1 июля‍

Министерство промышленности и торговли РФ с 1 июля запускает в стране новые меры поддержки автопроизводителей, пишет «Коммерсант».

По мнению ведомства, это должно привести к снижению стоимости автомобилей.

Из государственного бюджета до конца текущего 2017 года на поддержку отечественного автопрома выделено 7,5 млрд рублей.

Программа поддержки будет поделена на несколько направлений по типу авто: семейная машина, бизнес-класс, автомобиль для фермера и для дальнобойщиков.

Автомобиль со скидкой можно будет купить только в том случае, если его стоимость не превышает 1,45 млн рублей.

Заинтересованный программой покупатель сможет получить скидку на автомобиль в размере от 10% до 12,5% от стоимости покупаемой машины.

Как отмечают в правительстве, в случае интереса у покупателей к программе ее могут продлить на более долгий срок.


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