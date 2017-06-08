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21:55, 8 июня 2017 108
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Минздрав начал программу мотивации к ЗОЖ у детей от трех лет

Минздрав начал программу мотивации к ЗОЖ у детей от трех лет

Минздрав начал реализовывать программу по формированию принципов здорового образа жизни (ЗОЖ) у детей от трех лет. Об этом заявила глава министерства Вероника Скворцова на Европейском совещании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

Скворцова рассказала, что эта программа продолжается в школе, в высших учебных заведениях.

«И затем на производственных площадках, формируя здоровьесберегающую среду», — добавила министр.

Скворцова напомнила, что здоровый образ жизни позволяет предотвратить большое число неинфекционных заболеваний. По словам министра, именно они являются основной причиной смертности населения во всем мире. Она также отметила, что треть умерших от неинфекционных заболеваний не доживают до 70 лет.

Как подчеркнула министр, для борьбы с неинфекционными заболеваниями необходимо развивать два основных направления — здоровый образ жизни и своевременное выявление заболеваний. Скворцова напомнила, что Минздрав со следующего года начнет проводить диспансеризацию по новым, усовершенствованным порядкам, направленным на ранее выявление заболеваний, в том числе онкологических.


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