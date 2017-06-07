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16:00, 7 июня 2017 773
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«Зачем провоцировать?» Путина спросили о поведении в душе с геем на подлодке

«Зачем провоцировать?» Путина спросили о поведении в душе с геем на подлодке

Фото: Kremlin.ru

Владимира Путина спросили о том, как бы он вел себя в одном душе с геем на подводной лодке. О предполагаемой ситуации он рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, передает «РИА Новости».

Стоун поднял тему российского закона, который запрещает пропагандировать гомосексуализм. Режиссер спросил, считает ли президент закон дискриминацией. «Вообще-то никаких притеснений нет», — ответил Путин.

Также Стоун поинтересовался, как бы себя повел президент, если бы был вынужден идти в один душ с геем, оказавшись на подлодке. «Я бы предпочел не ходить с ним в душ. Зачем его провоцировать? Ведь вы знаете, что я мастер по дзюдо», — сказал Путин.

Полное интервью покажут на американском телеканале Showtime 12-15 июня.


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