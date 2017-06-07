«Зачем провоцировать?» Путина спросили о поведении в душе с геем на подлодке

Владимира Путина спросили о том, как бы он вел себя в одном душе с геем на подводной лодке. О предполагаемой ситуации он рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, передает «
Стоун поднял тему российского закона, который запрещает пропагандировать гомосексуализм. Режиссер спросил, считает ли президент закон дискриминацией. «Вообще-то никаких притеснений нет», — ответил Путин.
Также Стоун поинтересовался, как бы себя повел президент, если бы был вынужден идти в один душ с геем, оказавшись на подлодке. «Я бы предпочел не ходить с ним в душ. Зачем его провоцировать? Ведь вы знаете, что я мастер по дзюдо», — сказал Путин.
Полное интервью покажут на американском телеканале Showtime 12-15 июня.