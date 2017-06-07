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12:17, 7 июня 2017 183
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В WhatsApp появился редактор фотографий и альбомы

В WhatsApp появился редактор фотографий и альбомы

Команда популярного мессенджера WhatsApp выпустила обновление клиента для мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы iOS, передает «Вести.ру»

Среди изменений — автоматическое объединение фото в альбом, если они получены от одного отправителя. Еще одно новшество — возможность добавлять фильтры к медиафайлам. Для этого надо сделать или выбрать фото, видео или GIF, а затем провести вверх, чтобы выбрать фильтр. Кроме того, отвечать на сообщения стало проще, достаточно провести вправо вдоль любого сообщения, чтобы быстро ответить на него.

Обновленный WhatsApp для iOS доступен для бесплатной загрузки в App Store.


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