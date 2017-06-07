Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:38, 7 июня 2017 141
 0    0

Tesla показала первый тизер нового кроссовера‍

Tesla показала первый тизер нового кроссовера‍

Tesla показала первое изображение нового кроссовера Model Y. Это полностью электрический автомобиль, о котором основатель Tesla Илон Маск упоминал еще в 2015 году, пишут «Актуальные новости».

По словам Маска, Model Y создают на новой платформе и на новом заводе. Бизнесмен считает, что кроссовер будет пользоваться большим спросом, чем Model 3. Иных подробностей о Model Y пока нет. Маск отмечал, что инженеры упростят электрическую схему машины, и в ней будет существенно меньше проводов.

Выпустить кроссовер Tesla хочет в 2019 году, Model 3 — в 2018-м, хотя предзаказ на нее открыт уже больше года.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
11:10, 7 июня 2017
Рязанская область отремонтирует пять аварийных мостов
10:38, 7 июня 2017
Tesla показала первый тизер нового кроссовера‍
9:25, 7 июня 2017
В России стартовали продажи нового кроссовера от «Рено»
8:49, 7 июня 2017
Около 50 рязанских водителей оштрафовали за тонировку. Фото
18:18, 6 июня 2017
На улице Черновицкой начали переделывать асфальт
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
20 часов назад
Судьбу центра Рязани определят сами горожане

Судьбу центра Рязани определят сами горожане

«Я готов отказаться от старого Генплана Рязани и приступить к разработке нового с участием общественности», — заявил на заседании круглого стола «#Чтонетак» исполняющий обязанности губернатора области Николай Любимов.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:59, 25 мая 2017 70 877
Детство закончилось. В Рязани прошел общегородской последний звонок
19:46, 25 мая 2017 69 183
RZN.info публикует фото с места падения рязанки из окна (18+) 5
20:25, 26 мая 2017 56 927
Рязань посетил Алексей Навальный. Фоторепортаж 27
20:12, 25 мая 2017 34 984
Погибшая девушка выпала с открытого балкона на 25 этаже
19:37, 25 мая 2017 33 336
В Горроще девушка выпала из окна — соцсети
Все новости
Голосования

Как меняют вашу жизнь электронные платежи?

Окончание опроса: 14.06.2017
Архив голосований
Форум