Tesla показала первый тизер нового кроссовера‍

Tesla показала первое изображение нового кроссовера Model Y. Это полностью электрический автомобиль, о котором основатель Tesla Илон Маск упоминал еще в 2015 году, пишут «
По словам Маска, Model Y создают на новой платформе и на новом заводе. Бизнесмен считает, что кроссовер будет пользоваться большим спросом, чем Model 3. Иных подробностей о Model Y пока нет. Маск отмечал, что инженеры упростят электрическую схему машины, и в ней будет существенно меньше проводов.
Выпустить кроссовер Tesla хочет в 2019 году, Model 3 — в 2018-м, хотя предзаказ на нее открыт уже больше года.
Tesla Model Y small Crossover previewed, ditches side mirrors, built upon an all-new platform. pic.twitter.com/wBAgKLC8AI— Michael Kukielka (@DetroitBORG) 7 июня 2017 г.