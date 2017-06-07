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12:23, 7 июня 2017 148
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Робот-оператор появился в справочной службе правительства Москвы

Робот-оператор появился в справочной службе правительства Москвы

Робот-оператор появился в справочной службе правительства Москвы. Он отвечает на вопросы о плановом отключении горячей воды и режиме работы центров госуслуг «Мои документы», сообщается на сайте столичного мэра.

Кроме того, робот может подсказать адрес центра, а также наиболее удобный маршрут до него. Если оператор получает вопрос, не который не может ответить, он соединяет клиента с сотрудником горячей линии.

«В дальнейшем сфера „ответственности“ виртуального оператора серьезно расширится. Он будет отвечать на вопросы о готовности документов, оформленных в центре госуслуг. График работы оператора круглосуточный и без выходных», — говорится в сообщении.


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