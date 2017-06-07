Госдуме предложили сменить гимн России

Депутаты ЛДПР предложили Госдуме сменить гимн России. Они подали на рассмотрение законопроект, утверждающий в качестве государственного гимна композицию «Боже, Царя храни!», передает «
«Несмотря на то, что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей», — говорится в пояснительной записке.
Парламентарии отметили, что одобрение этого закона «возродит историческую российскую государственную символику, повысит ее значимость, еще более укрепит единство народа и общероссийское гражданское самосознание, приведет к росту патриотического настроения российских граждан, позволит восстановить традиции прошлых веков и еще более укрепить международные позиции Российской Федерации».