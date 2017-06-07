Американка прыгнула под машину ради спасения незнакомого ребенка. Видео

Жительница американского города Бриджпорт, штат Коннектикут, Шанта Джордан спасла жизнь мальчику. Она оттолкнула ребенка от летящей на него машины и приняла основной удар на себя, со ссылкой на NBC4I передает «
В результате происшествия мальчик получил серьезные травмы, однако благодаря Джордан он остался жив. Изначально ему грозила ампутация ног, но после многочасовой операции конечности удалось спасти.
«Если бы она не вмешалась, ребенок был бы прижат автомобилем и, вероятно, погиб», — заявил глава местной полиции.
Сейчас женщина находится в больнице, однако после выписки ее ждет награда за мужество.