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12:13, 6 июня 2017 187
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Google и Apple возглавили рейтинг самых дорогих брендов мира

Google и Apple возглавили рейтинг самых дорогих брендов мира

Компании Google, Apple, Microsoft, Amazon и Facebook вошли в пятерку самых дорогих брендов в мире. Об этом свидетельствует обнародованный ежегодный совместный доклад британских компаний WPP и Kantar Millward Brown с названием The BrandZ Global Top 100, передает ТАСС.

Тройка лидеров в этом году осталась неизменной, Amazon удалось улучшить свои показатели и подняться с седьмого до четвертого места, а Facebook сохранил свои позиции. Выручка вышеназванных компаний составляет 25% доходов всех 100 предприятий, вошедших в рейтинг.

«В рейтинге The BrandZ Global Top 100 доминирующие позиции занимают интернет-гиганты, которые функционируют на мировой арене с первого дня и которые построены на мощных и инновационных платформах», — заявил руководитель BrandZ в Kantar Millward Brown Питер Волш.

В ходе исследования аналитики опросили более трех миллионов покупателей по всему миру об их отношении к около 120 тысяч брендов, представленным на 50 рынках мира. Кроме того, учитывались различные финансовые и бизнес-показатели компаний.

Основанная в 1971 году компания WPP работает в сфере рекламы и связей с общественностью. Она владеет фирмой Kantar Millward Brown, которая занимается исследованием брендов и предоставляет услуги консалтинга в области брендиговых стратегий, разработки и оптимизации рекламы и изучением брендового капитала.


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