СМИ опубликовали информацию о том, что с российского авторынка может исчезнуть хетчбэк Volkswagen Golf. Поставки были остановлены еще в 2016 году, однако недавно модель и вовсе исчезла с российского сайта компании, передает «
При этом прекращение поставок совпало с выходом обновленного Volkswagen Golf, который уже начали продавать в Европе.
«В российском представительстве компании объясняют прекращение поставок небольшим объемом продаж. Но слабый спрос обусловлен высокими ценами, а они, в свою очередь, объясняются отсутствием российской сборки», — говорится в сообщении.
Представители Volkswagen утверждают, что автомобиль вернется на российский рынок. Однако срок возобновления продаж пока не называется.
Фото volkswagen. drom