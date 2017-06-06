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10:11, 6 июня 2017 237
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«Фольксваген гольф» может исчезнуть с российского авторынка — СМИ

«Фольксваген гольф» может исчезнуть с российского авторынка — СМИ

СМИ опубликовали информацию о том, что с российского авторынка может исчезнуть хетчбэк Volkswagen Golf. Поставки были остановлены еще в 2016 году, однако недавно модель и вовсе исчезла с российского сайта компании, передает «Life».

При этом прекращение поставок совпало с выходом обновленного Volkswagen Golf, который уже начали продавать в Европе.

«В российском представительстве компании объясняют прекращение поставок небольшим объемом продаж. Но слабый спрос обусловлен высокими ценами, а они, в свою очередь, объясняются отсутствием российской сборки», — говорится в сообщении.

Представители Volkswagen утверждают, что автомобиль вернется на российский рынок. Однако срок возобновления продаж пока не называется.

Фото volkswagen. drom


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