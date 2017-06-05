С дверей в московском метро сняли надписи «вход» и «выход»

Информационные таблички «вход» и «выход» убрали с входных дверей московского метрополитена. Вместо них на дверях разместят информацию с названием станции и имеющимися на ней пересадками, сообщил в понедельник, 5 июня, журналистам первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, передает
По его словам, введен «новый стандарт информации» — вместо привычных «вход» и «выход» на дверях теперь наклеят таблички с названием станции и всеми пересадками, которые на ней можно сделать. Информацию продублируют и на английском языке.
Латыпов добавил, что изменения были приурочены к Кубку конфедераций по футболу, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.
Фото: ТВЦ/ Андрей Гуцков