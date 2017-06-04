Вице-губернатора Владимирской области задержали по подозрению в получении взятки

Вице-губернатора Владимирской области Елену Мазанько задержали по подозрению в получении взятки на 72 часа. Об этом сообщила губернатор региона Светлана Орлова, передает
«Она (Мазанько — прим. ТАСС) задержана на 72 часа следователем, помещена в изолятор. Суд решение об аресте еще не принял, сделает это во вторник, 6 июня. Ее обвиняют во взятках якобы 2014 года, в 1 млн и 2 млн рублей», — сказала Орлова.
Губернатор назвала задержание провокацией.
«Это все провокация. Никаких взяток она не брала. Я навела порядок во всем, что касается газа, тепла, воды, электричества», — уточнили глава Владимирской области.
По словам Орловой, обвинения в адрес Мазанько связаны с распределением земель во Владимирской области.
«Мы последний закон приняли, по которому распределение земель забрали на областной уровень, а там же был полный бардак, когда она (Мазанько — прим. ТАСС) пришла. Многодетные семьи не были обеспечены землей, бардак был полный с собственностью, мы наводили порядок, а там интересы очень большие», — резюмировала губернатор.