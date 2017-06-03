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21:29, 3 июня 2017 310
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Жителей Московского региона предупредили о сильном ветре

Жителей Московского региона предупредили о сильном ветре

Жителей Московского региона предупредили об усилении ветра в Москве до 18 метров в секунду. Предупреждение об этом распространило местное МЧС, передает ТАСС.

Усиление ветра ожидается до 23:00 субботы.

В МЧС пояснили, что ветер может стать причиной нарушения электроснабжения, повреждения линий электропередачи и связи, также существует вероятность обрушения слабо укрепленных, ветхих, широкоформатных, рекламных конструкций и кровли зданий.

Москвичам порекомендовали не покидать дома, не находиться вблизи широкоформатных и слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и деревьев, водителям отказаться от использования личного автотранспорта.

Напомним, в понедельник, 29 мая, в Москве был сильный ураган, жертвами которого стали не менее 12 человек.

Фото из соцсетей


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