Жителей Московского региона предупредили о сильном ветре

Жителей Московского региона предупредили об усилении ветра в Москве до 18 метров в секунду. Предупреждение об этом распространило местное МЧС, передает
Усиление ветра ожидается до 23:00 субботы.
В МЧС пояснили, что ветер может стать причиной нарушения электроснабжения, повреждения линий электропередачи и связи, также существует вероятность обрушения слабо укрепленных, ветхих, широкоформатных, рекламных конструкций и кровли зданий.
Москвичам порекомендовали не покидать дома, не находиться вблизи широкоформатных и слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и деревьев, водителям отказаться от использования личного автотранспорта.
Напомним, в понедельник, 29 мая, в Москве
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