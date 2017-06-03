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18:05, 3 июня 2017 459
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В результате тройного теракта в Кабуле погибли 20 человек

В результате тройного теракта в Кабуле погибли 20 человек

На траурной церемонии в Кабуле произошел тройной теракт. Жертвами стали 20 человек, 87 человек получили ранения, передает телеканал TOLO News.

Тройной взрыв прогремел на одном из кладбищ во время похорон погибшего в антиправительственных демонстрациях. По словам премьер-министра Афганистана Абдулла Абдулла, боевики находились в толпе присутствовавших и подорвали пояса со взрывчаткой. Политики, находившиеся на месте происшествия, не пострадали.

Демонстрации прошли в Кабуле в пятницу. Люди вышли на акцию после теракта, произошедшего в среду и унесшего жизни более 100 человек. Позже она переросла в беспорядки с полицией. Афганцы вышли на митинг с требованиями отставки руководства страны и глав силовых ведомств.


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