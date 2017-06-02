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13:47, 2 июня 2017 360
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Google введет в Chrome предустановленный блокировщик рекламы 1

Google введет в Chrome предустановленный блокировщик рекламы

Google введет в Chrome предустановленный блокировщик рекламы. Изменения коснутся мобильной и десктопной версии браузера, сообщает портал Roem.ru.

Компания уже рассказала свои партнерам, какую рекламу блокировщик будет пропускать, а какую нет. В частности, под запрет попадут всплывающие окна, самозапускающееся видео и другие виды раздражающей рекламы.

В Google новый продукт назвали «фильтром». Реклама приносит материнскому холдингу Google Alpabet более 88% доходов (90 млрд долларов за 2016 год). Эксперты считают, что выпуск блокировщика является шагом на опережение: в компании хотят установить свою программу, пока пользователи не нашли стороннее решение с более жесткой фильтрацией.


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1 день назад
Одни, но под присмотром: как обезопасить детей во время летних каникул

Одни, но под присмотром: как обезопасить детей во время летних каникул

Как сделать, чтобы ребенок был в безопасности — и дома, и на улице, и в интернете, без которого современные дети не обходятся ни дня?

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