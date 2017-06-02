Google введет в Chrome предустановленный блокировщик рекламы. Изменения коснутся мобильной и десктопной версии браузера, сообщает портал
Компания уже рассказала свои партнерам, какую рекламу блокировщик будет пропускать, а какую нет. В частности, под запрет попадут всплывающие окна, самозапускающееся видео и другие виды раздражающей рекламы.
В Google новый продукт назвали «фильтром». Реклама приносит материнскому холдингу Google Alpabet более 88% доходов (90 млрд долларов за 2016 год). Эксперты считают, что выпуск блокировщика является шагом на опережение: в компании хотят установить свою программу, пока пользователи не нашли стороннее решение с более жесткой фильтрацией.