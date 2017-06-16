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15:11, 16 июня 2017 66
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Инвестор потратит 58 миллионов на открытие завода елочных игрушек в Рязани

Инвестор потратит 58 миллионов на открытие завода елочных игрушек в Рязани

Инвестор потратит 58 миллионов на открытие завода елочных игрушек в Рязани. Об этом сообщил директор компании «Витус» Жанна Чухненко на заседании инвестиционного совета горадминистарции в пятницу, 16 июня.

Она отметила, что Рязань была выбрана из-за наличия в городе мастеров стеклодувов и химического завода, который производит техническое серебро, необходимое для елочных игрушек.

Завод будет производить елочные шары ручной работы, автоматные и стеклодувные фигурки и карнавальные костюмы для детей.

Объем стартовых инвестиций в проект составит 58 миллионов рублей.

Представитель компании «Витус» отметил, что стоимость одного станка для производства составляет 10 млн рублей.

Инвесторы отметили, что в город готовы переезжать стеклодувы и художники, которые смогут обучат местных работников. Завод предоставит около 141 рабочего места, которые в будущем будут увеличены с расширением фирмы.


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