Инвестор потратит 58 миллионов на открытие завода елочных игрушек в Рязани. Об этом сообщил директор компании «Витус» Жанна Чухненко на заседании инвестиционного совета горадминистарции в пятницу, 16 июня.
Она отметила, что Рязань была выбрана из-за наличия в городе мастеров стеклодувов и химического завода, который производит техническое серебро, необходимое для елочных игрушек.
Завод будет производить елочные шары ручной работы, автоматные и стеклодувные фигурки и карнавальные костюмы для детей.
Объем стартовых инвестиций в проект составит 58 миллионов рублей.
Представитель компании «Витус» отметил, что стоимость одного станка для производства составляет 10 млн рублей.
Инвесторы отметили, что в город готовы переезжать стеклодувы и художники, которые смогут обучат местных работников. Завод предоставит около 141 рабочего места, которые в будущем будут увеличены с расширением фирмы.