Ford отзовет в России почти 500 автомобилей Kuga

Официальный представитель Ford в России отзывает 496 автомобилей марки Ford Kuga. Об этом в четверг, 15 июня, сообщила пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), передает
Компания отзывает транспортные средства, выпущенные с мая по октябрь 2010 года. Это связано с выявленным некачественным уплотнением нагревательного элемента подогреваемых форсунок омывателя лобового стекла. Есть вероятность, что неисправность приведет к повреждению корпуса форсунки и спровоцирует нагрев пластиковой решетки, появится дым и запах гари.
Владельцы автомобилей, попадающих в список, смогут бесплатно поменять деталь в дилерских центрах.