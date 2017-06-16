Эксперты составили топ-10 самых необычных автомобильных опций. В список вошли неожиданные решения производителей, пишут «
На первом месте рейтинга оказалась функция «Звездное небо», предложенная клиентам в автомобилях Rolls-Royce. Стоит такая опция 12 тысяч евро, но в сравнении с другими приятными новшествами ее цена выглядит как совершенно несерьезная. На втором месте — «Механические часы» в Bentley Bentayga. Опция обходится заказчику в 150 000 евро, такая цена поражает со стоимостью предыдущего предложения. Третью строчку рейтинга отдали функции «Пылесос в салоне» а минивэне Honda Odyssey. Четвертная строчка также досталась этому авто, но уже со специальным оборудованием для транспортировки животных.
На пятое место рейтинга попал Fiat 500 с встроенной внутрь кофемашиной от Lavazza. Шестое место занял прибор, показывающий время езды с открытой крышей. На седьмом месте оказалась модель Dodge Caliber с холодильником для колы. Восьмую строчку отдали Nissan Leaf с солнечной батареей. Девятое место завоевал Pontiac Aztec с удобной передвижной палаткой, а десятое место разделили компания BMW, ранее предложившая прибор ночного видения для авто и Range Rover Autobiography с багажником из мраморного дерева.