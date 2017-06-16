Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:35, 16 июня 2017 623
 0    0

Аварию с тремя машинами на Московском шоссе сняли с другого ракурса. Видео

Аварию с тремя машинами на Московском шоссе сняли с другого ракурса. Видео

Аварию с тремя машинами у ТЦ «Премьер» на Московском шоссе сняли с другого ракурса. На видео попал момент столкновения Daewoo Nexia, Nissan Terrano и Peugeot.

ДТП произошло в среду, 14 июня. Виновником аварии оказался 34-летний водитель Daewoo. Его машина столкнулась с Nissan и от удара улетела в столб. Автомобиль Nissan, в свою очередь, врезался в Peugeot. Госпитализировали водителей всех машин.

Ранее появилось другое видео с места аварии. Полиция также опубликовала фотографии.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
8:49, 16 июня 2017
На Северной окружной столкнулись две легковушки. Видео
8:35, 16 июня 2017
Аварию с тремя машинами на Московском шоссе сняли с другого ракурса. Видео
8:10, 16 июня 2017
В Михайловском районе сгорел грузовик
7:54, 16 июня 2017
На пожаре в Путятинском районе пострадал человек
7:44, 16 июня 2017
В Рязани пропала 82-летняя женщина
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

В полной готовности: почему в Рязани включают сирены? 2

Люди реагируют на сигналы по-разному. Кто-то ни разу не слышал, а кто-то всерьез беспокоится, услышав тревожный гул.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:10, 9 июня 2017 151 443
Зайцы, халат и буханка. Николай Любимов с семьей прогулялся по Рязани 12
21:22, 12 июня 2017 42 722
Антикоррупционный митинг в Рязани прошел без конфликтов. Фоторепортаж 18
17:48, 6 июня 2017 26 831
В Рязани появилась пристань на Оке. Фото 4
18:32, 14 июня 2017 22 521
На Московском шоссе столкнулись «Дэу» и «Ниссан». Видео 2
15:27, 7 июня 2017 20 787
Любимов наградил лучших работников соцзащиты. Фото
Все новости
Голосования

Можно ли легализовать марихуану в России по примеру других стран?

Окончание опроса: 24.06.2017
Архив голосований
Форум