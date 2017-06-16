Аварию с тремя машинами на Московском шоссе сняли с другого ракурса. Видео

Аварию с тремя машинами у ТЦ «Премьер» на Московском шоссе сняли с другого ракурса. На видео попал момент столкновения Daewoo Nexia, Nissan Terrano и Peugeot.
ДТП
Ранее
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Аварию с тремя машинами у ТЦ «Премьер» на Московском шоссе сняли с другого ракурса. На видео попал момент столкновения Daewoo Nexia, Nissan Terrano и Peugeot.
ДТП
Ранее
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Люди реагируют на сигналы по-разному. Кто-то ни разу не слышал, а кто-то всерьез беспокоится, услышав тревожный гул.