50-летняя рязанка незаконно прописала у себя молодого иностранца

50-летняя рязанка незаконно прописала у себя 23-летнего гражданина Узбекистана. Об этом
В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Злоумышленнице грозит крупный штраф.
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50-летняя рязанка незаконно прописала у себя 23-летнего гражданина Узбекистана. Об этом
В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Злоумышленнице грозит крупный штраф.
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Для того, чтобы разобраться в ситуации, мы побеседовали с представителями ООО «Интеллектуальные системы» — заместителем директора Денисом Дворниковым и руководителем юридической службы Ильей Корякиным.