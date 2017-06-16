20-летний рязанский вор-рецидивист взломал машину и украл видеорегистратор

В Рязани 20-летний вор-рецидивист взломал машину и украл видеорегистратор. Об этом
В полицию обратилась 46-летняя рязанка. Она рассказала, что у припаркованной около ее дома на Первомайском проспекте иномарки разбили боковое стекло. Злоумышленник забрал видеорегистратор.
Опросив местных жителей, правоохранители выяснили, что к краже причастен 20-летний рязанец. Его ранее судили за кражу.
Подозреваемого задержали через несколько часов. Похищенное изъяли.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.