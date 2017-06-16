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10:39, 16 июня 2017 49
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20-летний рязанский вор-рецидивист взломал машину и украл видеорегистратор

20-летний рязанский вор-рецидивист взломал машину и украл видеорегистратор

В Рязани 20-летний вор-рецидивист взломал машину и украл видеорегистратор. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 46-летняя рязанка. Она рассказала, что у припаркованной около ее дома на Первомайском проспекте иномарки разбили боковое стекло. Злоумышленник забрал видеорегистратор.

Опросив местных жителей, правоохранители выяснили, что к краже причастен 20-летний рязанец. Его ранее судили за кражу.

Подозреваемого задержали через несколько часов. Похищенное изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.


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