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15:25, 15 июня 2017 820
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Владимирца задержали за распространение наркотиков в Рязани. Видео

Владимирца задержали за распространение наркотиков в Рязани. Видео

Во Владимире задержали мужчину, распространявшего наркотики в Рязанской, Липецкой и Владимирской областях. О этом сообщил сайт телеканала «Вариант».

31-летний житель города Собинка Владимирской области делал «закладки» в тайниках. При обыске у него изъяли почти триста граммов наркотического вещества «соль» и 82 грамма «спайса».

Еще одного наркосбытчика задержали во Владимира позже. Им оказался 37-летний житель Дзержинска. После обследования тайников и места жительства подозреваемого правоохранители изъяли триста граммов «соли» и 640 граммов «спайса».

Мужчины находятся под следствием. Им грозит до 20 лет лишения свободы.


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