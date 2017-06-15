Владимирца задержали за распространение наркотиков в Рязани. Видео

Во Владимире задержали мужчину, распространявшего наркотики в Рязанской, Липецкой и Владимирской областях. О этом сообщил сайт телеканала «
31-летний житель города Собинка Владимирской области делал «закладки» в тайниках. При обыске у него изъяли почти триста граммов наркотического вещества «соль» и 82 грамма «спайса».
Еще одного наркосбытчика задержали во Владимира позже. Им оказался 37-летний житель Дзержинска. После обследования тайников и места жительства подозреваемого правоохранители изъяли триста граммов «соли» и 640 граммов «спайса».
Мужчины находятся под следствием. Им грозит до 20 лет лишения свободы.