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14:57, 15 июня 2017 42
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В Рязани стартовал фестиваль «Вкусы большого города». Фоторепортаж

В Рязани стартовал фестиваль «Вкусы большого города». Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани стартовал летний фестиваль «Вкусы большого города». В четверг, 15 июня, на территории ТЦ «Зельгрос» местные товаропроизводители представили свою продукцию для горожан.

Рязанцы дегустировали колбасы, хлебобулочные изделия, молочную продукцию, печенья. Участники могли самостоятельно составить цветочную композицию из фруктов и сладостей, разрубить капусту мачете или топором и посоревноваться в меткости импровизированными овощами.

Советник главы администрации города Рязани Ирина Полозова поприветствовала участников от имени Олега Булекова. Она отметила, что фестиваль созвучен c актуальной проблемой, которую ставит врио губернатора Николай Любимов и мэр города Олег Булеков по развитию и популяризации туризма в Рязанской области.

«Туризм предполагает высокий уровень сервиса, основным компонентом которого является организация общественного питания. Фестиваль наглядно демонстрирует чем богата область и какой сервис ожидает туристов в Рязани», — подчеркнула Полозова.

Она вручила благодарственное письмо управляющему ТЦ «Зельгрос» Евгению Васильеву за проведение фестиваля.

В рамках мероприятия рязанцы смогут поучаствовать мастер-классах от шеф-поваров, понаблюдать за процессом приготовления блюд на углях.

По словам Полозовой, в ближайшее время в Рязани планируется проведение большого гастрономического фестиваля.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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