В Рязани стартовал фестиваль «Вкусы большого города». Фоторепортаж

В Рязани стартовал летний фестиваль «Вкусы большого города». В четверг, 15 июня, на территории ТЦ «Зельгрос» местные товаропроизводители представили свою продукцию для горожан.
Рязанцы дегустировали колбасы, хлебобулочные изделия, молочную продукцию, печенья. Участники могли самостоятельно составить цветочную композицию из фруктов и сладостей, разрубить капусту мачете или топором и посоревноваться в меткости импровизированными овощами.
Советник главы администрации города Рязани Ирина Полозова поприветствовала участников от имени Олега Булекова. Она отметила, что фестиваль созвучен c актуальной проблемой, которую ставит врио губернатора Николай Любимов и мэр города Олег Булеков по развитию и популяризации туризма в Рязанской области.
«Туризм предполагает высокий уровень сервиса, основным компонентом которого является организация общественного питания. Фестиваль наглядно демонстрирует чем богата область и какой сервис ожидает туристов в Рязани», — подчеркнула Полозова.
Она вручила благодарственное письмо управляющему ТЦ «Зельгрос» Евгению Васильеву за проведение фестиваля.
В рамках мероприятия рязанцы смогут поучаствовать мастер-классах от шеф-поваров, понаблюдать за процессом приготовления блюд на углях.
По словам Полозовой, в ближайшее время в Рязани планируется проведение большого гастрономического фестиваля.