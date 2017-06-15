В Москве 17-летняя девушка умерла на столе у пластического хирурга

В Москве 17-летняя девушка умерла во время пластической операции. Об этом сообщает «
В частной клинике на Мичуринском проспекте девушке делали операцию по устранению последствий внутриутробных травм лица. Пациентка скончалась на операционном столе.
Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека».
Следователи и полицейские обыскивают офис клиники, изымают предметы и документы, важные для расследования дела. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза.