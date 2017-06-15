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14:38, 15 июня 2017 35
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В Москве 17-летняя девушка умерла на столе у пластического хирурга

В Москве 17-летняя девушка умерла на столе у пластического хирурга

В Москве 17-летняя девушка умерла во время пластической операции. Об этом сообщает «РИА Новости».

В частной клинике на Мичуринском проспекте девушке делали операцию по устранению последствий внутриутробных травм лица. Пациентка скончалась на операционном столе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Следователи и полицейские обыскивают офис клиники, изымают предметы и документы, важные для расследования дела. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза.


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Уличное освещение Рязани. Проблема, которую можно решить

Уличное освещение Рязани. Проблема, которую можно решить 4

Для того, чтобы разобраться в ситуации, мы побеседовали с представителями ООО «Интеллектуальные системы» — заместителем директора Денисом Дворниковым и руководителем юридической службы Ильей Корякиным.

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