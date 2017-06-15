Судебные приставы помогли больной рязанке устроиться в дом престарелых

Судебные приставы помогли рязанке устроиться в дом престарелых. Об этом говорится в пресс-релизе УФСССП по Рязанской области.
Жительница села Можары Сараевского района жила вместе с сыном, который не ухаживал за ней. Из-за больных ног она не может самостоятельно ходить. Женщина пожаловалась приставам на холод и голод. Они приехали к ней, встретились с представителем поселковой администрации, главврачом Сараевской ЦРБ.
Приставы договорились, чтобы женщину взяли в дом престарелых. Сейчас она проходит обследование в больнице.