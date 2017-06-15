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14:59, 15 июня 2017 28
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Судебные приставы помогли больной рязанке устроиться в дом престарелых

Судебные приставы помогли больной рязанке устроиться в дом престарелых

Судебные приставы помогли рязанке устроиться в дом престарелых. Об этом говорится в пресс-релизе УФСССП по Рязанской области.

Жительница села Можары Сараевского района жила вместе с сыном, который не ухаживал за ней. Из-за больных ног она не может самостоятельно ходить. Женщина пожаловалась приставам на холод и голод. Они приехали к ней, встретились с представителем поселковой администрации, главврачом Сараевской ЦРБ.

Приставы договорились, чтобы женщину взяли в дом престарелых. Сейчас она проходит обследование в больнице.


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