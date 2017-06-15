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9:30, 15 июня 2017 403
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Мэрия перенесла будущие дороги Недостоева с застроенных жильем участков

Мэрия перенесла будущие дороги Недостоева с застроенных жильем участков

Проект планировки дорог в Недостоеве скорректировали так, чтобы они не проходили по частным домам. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе рязанской администрации со ссылкой на управление градостроительства и архитектуры. По его информации, «красные линии» скорректировали с учетом мнения участников публичных слушаний.

Материалы проекта, касающиеся конкретных участков, заинтересованные рязанцы смогут получить в МФЦ, добавили чиновники. Его официальное название: «Проект планировки территории улично-дорожной сети в районе улиц Промышленная — Перспективная — Советская (Семчино) — Школьная — Перспективная — Интернациональная».

Напомним, проект предусматривает в том числе прокладку трех новых дорог. На слушаниях в марте 2016 года жители микрорайона не согласились с проведением «красных линий» по их частным домам. В мае 2017-го администрация утвердила скорректированную документацию.


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