Более половины рязанских выпускников получили «отлично» за экзамен по математике базового уровня. Об этом сообщает
Обязательные экзамены по русскому языку и математике сдали более двух тысяч выпускников рязанских образовательных учреждений. С начала экзаменационного периода нарушений порядка госаттестации в 11 классах не было выявлено.
По профильному уровню математики 100 баллов впервые за последние три года получил выпускник школы №34. Лучшие показатели по информатике и географии, максимально набрав 97 и 78 баллов соответственно, показали выпускники гимназии №5.
Государственная итоговая аттестация в 11 классах завершится 1 июля.