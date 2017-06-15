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15:44, 15 июня 2017 358
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Более половины рязанских выпускников получили «отлично» за экзамен по математике

Более половины рязанских выпускников получили «отлично» за экзамен по математике

Более половины рязанских выпускников получили «отлично» за экзамен по математике базового уровня. Об этом сообщает сайт горадминстрации.

Обязательные экзамены по русскому языку и математике сдали более двух тысяч выпускников рязанских образовательных учреждений. С начала экзаменационного периода нарушений порядка госаттестации в 11 классах не было выявлено.

По профильному уровню математики 100 баллов впервые за последние три года получил выпускник школы №34. Лучшие показатели по информатике и географии, максимально набрав 97 и 78 баллов соответственно, показали выпускники гимназии №5.

Государственная итоговая аттестация в 11 классах завершится 1 июля.


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