В 2017 году в Рязанской области планируют газифицировать 11 сел и деревень. Об этом сообщила пресс-служба регионального минприроды.
Работы по газификации будут выполнены в Шиловском, Клепиковском, Кораблинском, Милославском, Михаловском, Сасовском, Рыбновском, Старожиловском, Шацком и Чучковском районах, в том числе 2 объекта, переходящие строительством с 2016 года. В общей сложнности планируют ввести в эксплуатацию 31,3 км распределительных газовых сетей.
Напомним, в 2017 году Рязанская область получит 10,209 млн рублей на газификацию.