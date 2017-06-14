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16:50, 14 июня 2017 402
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В Рязанской области планируют газифицировать 11 сел и деревень

В Рязанской области планируют газифицировать 11 сел и деревень

В 2017 году в Рязанской области планируют газифицировать 11 сел и деревень. Об этом сообщила пресс-служба регионального минприроды.

Работы по газификации будут выполнены в Шиловском, Клепиковском, Кораблинском, Милославском, Михаловском, Сасовском, Рыбновском, Старожиловском, Шацком и Чучковском районах, в том числе 2 объекта, переходящие строительством с 2016 года. В общей сложнности планируют ввести в эксплуатацию 31,3 км распределительных газовых сетей.

Напомним, в 2017 году Рязанская область получит 10,209 млн рублей на газификацию.


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