В Рязани презентовали новый туристический маршрут. Интерактивная карта

В среду, 14 июня, на улице Почтовой представили новый пешеходно-туристический маршрут «Рязань историческая». На презентации присутствовали представители общественных организаций и студенты.

Маршрут протяженностью 4 200 шагов стартует с улицы Почтовой и заканчивается на Соборной. В него вошли шесть основных достопримечательностей города: памятник Евпатию Коловрату, дом-музей Павлова, музей истории ВДВ, Рязанский кремль, памятник Олегу Рязанскому и Сергею Есенину.

По периметру всего маршрута установлена навигационная система: 29 стрелок-указателей и семь пилонов с подсветкой.

По словам руководителя рязанского туристско-информационного центра Оксаны Кутуковой, последние содержат краткую информация по объекту, около которого они расположены, карту города с обозначением достопримечательностей, календарь фестивалей, соцрекламу и т. д.

Она отметила, что маршрут доступен и понятен в использовании для самостоятельного прохождения, без привлечения экскурсоводов.

«В рамках проекта „Узнаем город вместе“ трехтысячным тиражом изданы путеводители по маршруту, которые будут распространяться на профильных форумах, международных туристических выставках, в информационном центре», — подчеркнула Кутукова.

Проект поддерживает направление, названное главой региона Николаем Любимовым приоритетным для всей Рязанской области. Речь идет о развитии въездного и внутреннего туризма как об одной из составляющих общей инвестиционной стратегии.

Новые маршруты, события, достопримечательности призваны привлекать туристов в регион. Постоянный туристический поток создает условия для развития малого бизнеса — открытия гостиниц, кафе, сувенирных лавок и прочего. Все это, по мнению губернатора, должно дать мультипликативный эффект, поскольку именно туризм постоянно генерирует создание новых рабочих мест и стимулирует позитивные изменения в других отраслях.

Первыми маршрут опробовали школьники. По его завершению, для них провели викторину об объектах, вошедших в путь «Рязани исторической».

В ближайшее время в рамках проекта планируют создание еще нескольких городских маршрутов. Их выполнят в том же дизайне, но они будут отличаться по цвету в зависимости от тематики.