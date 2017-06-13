Водитель перевернувшегося на Московском шоссе BMW сбежал с места ДТП. Фото

Водитель перевернувшегося на Московском шоссе BMW сбежал с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла во вторник, 13 июня, в 6:30, около остановки «Таможня».
Как рассказали в ведомстве от столкновения BMW с Hyundai Solaris, первая машина перевернулась, вторую вынесло на газон.
Виновник аварии вместе с двумя пассажирами скрылись с места ДТП. Пока установить личности мужчин не удалось, в настоящее время их разыскивают полицейские.
В аварии пострадала 33-летняя рязанка из Hyundai, она получила незначительные травмы.
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