Самыми пожаробезопасными домами признали постройки на улицах Бронной и Семчинской

амыми пожаробезопасными домами признали постройки на улицах Бронной и Семчинской. Об этом сообщается на
Подведение итогов третьего городского конкурса «Самый пожаробезопасный дом» прошло во вторник, 13 июня. Первое место в номинации «Самый пожаробезопасный дом до 12 этажей» занял дом №20 по улице Бронной, «Самым пожаробезопасным домом свыше 12 этажей» стал дом №7 по улице Семчинской.
Дипломами «Самый пожаробезопасный дом свыше 12 этажей» второй и третьей степеней отметили дом №5 по улице Семчинской и дом №93 по улице Татарской. Диплом «Самый пожаробезопасный дом до 12 этажей» за второе место в своей номинации получил дом №19 по улице Бронной, диплом третьей степени — дом №11 по улице Гайдара.
В течение мая комиссия обследовала восемь многоквартирных малоэтажных жилых домов и шесть высоток. Дома и прилегающие к ним территории проверяли на соответствие критериям пожарной безопасности, в том числе по количеству пожаров за последние пять лет, содержанию в надлежащем состоянии электрических сетей, исправности пожарных лестниц и ограждений на крышах, наличию эвакуационных выходов, замков на дверях подвалов и выходах на чердачные помещения, отсутствию там сгораемых материалов, а также самовольно возведенных подсобных помещений, кладовых на лестничных клетках, в лифтовых холлах и сгораемого мусора на прилегающей к зданию территории.