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17:30, 13 июня 2017 384
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Самыми пожаробезопасными домами признали постройки на улицах Бронной и Семчинской

Самыми пожаробезопасными домами признали постройки на улицах Бронной и Семчинской

Фото: Pixabay.com

амыми пожаробезопасными домами признали постройки на улицах Бронной и Семчинской. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

Подведение итогов третьего городского конкурса «Самый пожаробезопасный дом» прошло во вторник, 13 июня. Первое место в номинации «Самый пожаробезопасный дом до 12 этажей» занял дом №20 по улице Бронной, «Самым пожаробезопасным домом свыше 12 этажей» стал дом №7 по улице Семчинской.

Дипломами «Самый пожаробезопасный дом свыше 12 этажей» второй и третьей степеней отметили дом №5 по улице Семчинской и дом №93 по улице Татарской. Диплом «Самый пожаробезопасный дом до 12 этажей» за второе место в своей номинации получил дом №19 по улице Бронной, диплом третьей степени — дом №11 по улице Гайдара.

В течение мая комиссия обследовала восемь многоквартирных малоэтажных жилых домов и шесть высоток. Дома и прилегающие к ним территории проверяли на соответствие критериям пожарной безопасности, в том числе по количеству пожаров за последние пять лет, содержанию в надлежащем состоянии электрических сетей, исправности пожарных лестниц и ограждений на крышах, наличию эвакуационных выходов, замков на дверях подвалов и выходах на чердачные помещения, отсутствию там сгораемых материалов, а также самовольно возведенных подсобных помещений, кладовых на лестничных клетках, в лифтовых холлах и сгораемого мусора на прилегающей к зданию территории.


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