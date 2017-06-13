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20:07, 13 июня 2017 122
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Рязанцев начнут оповещать о ЧС через СМС

Рязанцев начнут оповещать о ЧС через СМС

Рязанцев будут оповещать о возникновении чрезвычайных ситуаций через СМС. Такую задачу перед Сергеем Самохиным на заседании правительства 13 июня поставил врио губернатора Николай Любимов, сообщила пресс-служба исполнительного органа.

По словам главы региона, все мобильные операторы должны быть заинтересованы в оповещении людей об опасности. «Наличие подобного оповещения поднимает ценность самого мобильного оператора у населения», — отметил политик.

По информации регионального ГУ МЧС, в настоящее время в области проведена работа по совершенствованию системы оповещения населения. В частности, через СМИ распространена информация о правилах поведения в период ЧС. «Кроме того, достигнуты договоренности об СМС-оповещении населения через ряд операторов сотовой связи», — говорится в сообщении.


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