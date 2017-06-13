Рязанцев начнут оповещать о ЧС через СМС

Рязанцев будут оповещать о возникновении чрезвычайных ситуаций через СМС. Такую задачу перед Сергеем Самохиным на заседании правительства 13 июня поставил врио губернатора Николай Любимов, сообщила
По словам главы региона, все мобильные операторы должны быть заинтересованы в оповещении людей об опасности. «Наличие подобного оповещения поднимает ценность самого мобильного оператора у населения», — отметил политик.
По информации регионального ГУ МЧС, в настоящее время в области проведена работа по совершенствованию системы оповещения населения. В частности, через СМИ распространена информация о правилах поведения в период ЧС. «Кроме того, достигнуты договоренности об СМС-оповещении населения через ряд операторов сотовой связи», — говорится в сообщении.